Ladi Salami, agente di Odion Ighalo, attaccante dello Shanghai Shenhua in prestito al Manchester United, parla del futuro del suo assistito ai microfoni di Footmercato: "Sta molto bene a Manchester ed è vicino a un accordo. Le trattative con i cinesi sono in corso e stanno andando bene. Dall'altra parte, considerate le ultime restrizioni in Cina, è quasi impossibile offrire certe cifre".