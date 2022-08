L'ex attaccante del Manchester United Nani, oggi al Melbourne Victory, ha parlato della situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo: "A 37 anni non ha tempo per aspettare l'inizio di un nuovo progetto, è chiaro che la sua reazione sia questa - ha detto Nani in un podcast con l'ex difensore Rio Ferdinand - I dirigenti stanno cercando di cambiare qualcosa ma non è facile; a volte tutti sbagliamo, ma credo che la reazione di Cristiano in questo caso sia normale".