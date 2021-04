L'ex attaccante del Manchester United Louis Saha ha detto a GentingBet:"Chi comprerei in attacco per il prossimo anno? Penso che quando guardi a giocatori come Edinson Cavani, Harry Kane ed Erling Haaland, è vero che sono profili diversi tra loro, ma segnano una marea di gol.

Haaland ha un grande futuro, è un grande attaccante e puoi vedere che ha già quel 'sacro fuoco' dentro di sé, quindi aiuterebbe davvero qualsiasi squadra al mondo. Ha carattere, ha velocità, ha tutte le qualità di cui hai bisogno per essere un grande centravanti.



Harry Kane invece è più una questione di coerenza, sai già cosa può darti. È un super attaccante, ma anche un super giocatore di squadra. Un 'futuro' capitano sotto tutti i punti di vista.



Questi ragazzi possono dare molto al Manchester United, anche Cavani andrebbe bene e io lo terrei volentieri, ma dipende tutto dalla volontà della società: se vogliono vincere la Premier League, questo è il tipo di giocatori che devi avere: un bomber che ha 30 partite e 30 gol all'attivo.