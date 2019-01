Era uno dei grandi obiettivi di José Mourinho per rinforzare il Manchester United a gennaio, ma l'esonero dello Special One ha stoppato una pista di mercato che era stata comunque osteggiata dalla dirigenza per ragioni tattiche. Parliamo del difensore classe '89 del Tottenham Toby Alderweireld, per cui era pronta un'offerta di circa 30 milioni e che invece ha prolungato fino a giugno 2020 col suo attuale club.