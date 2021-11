Il Manchester United dopo la pesante sconfitta per 4-1 in casa del Watford ha deciso per l'esonero di Solskjaer. Come riporta il Daily Express, avrà una buonuscita di quasi 9 milioni euro. L'ex United Robson, inoltre, ha invitato Sir Alex Ferguson a prendere la guida tecnica per risollevare le sorti dei Red Devis in questa stagione e ottenere buoni risultati sin da subito.