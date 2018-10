Tocca a Romelu Lukaku suonare la carica in casa United prima della sfida con la Juventus di Champions.



MOMENTO - "In queste due partite abbiamo dimostrato di saper giocare bene e fare la differenza. Il lavoro svolto ora deve cominciare a dare risultati positivi. In tutte e due le partite siamo stati un po' lenti nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo ottenuto grandi risultati".



JUVENTUS - "Sarà partita difficile, siamo pronti"



CHAMPIONS - "Intanto pensiamo a vincere la partita di domani, poi vedremo"



RONALDO - "Guardandolo giocare, vedendo come si prepara per tutte le partite, è un grande modello per tutti i giovani giocatori"



PROBLEMA - "Non so se è un problema di testa, faccio fatica a spiegarmi perché partiamo così male nei primi tempi. In difesa giochiamo bene, è col possesso palla che dovremmo fare la differenza".



GOL - "Non so perché segno poco, col Belgio gioco da quando avevo 16 anni e ci conosciamo molto bene. Qui possiamo tutti migliorare, i compagni di squadra mi devono ancora conoscere meglio e pure io devo farlo con loro. Poi otterremo gli stessi risultati che ottengo con il Belgio"