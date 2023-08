"Presto prenderemo una decisione". Solo pochi giorni fa, con un comunicato ufficiale, il Manchester United aveva annunciato la fine delle indagini interne sul caso Mason Greenwood, che avrebbe presto conosciuto il suo futuro ai Red Devils. Secondo quanto riportato da The Athletic, una decisione è stata presa: Greenwood sarà reintegrato dal club dopo le accuse di violenza sessuale e aggressione alla compagna, per cui poi è stato assolto. Una scelta impopolare per tutto lo staff e i lavoratori del club che hanno minacciato il licenziamento in caso di reintegro dell’inglese.