Manchester United, la panchina è un rebus: ten Hag rischia ma esonerarlo sarebbe un salasso...

Futuro incerto al Manchester United. La stagione è altalenante e la panchina dell'allenatore ten Hag continua a scricchiolare: a Old Trafford insomma l'anno prossimo potrebbe sedersi un altro big delle panchine.



LE CIFRE - Il club però non ha ancora deciso se affidarsi o meno a un altro manico e, come sottolinea il Times, i dubbi nascono soprattutto sul fronte economico. Esonerare l'olandese infatti costerebbe più di 10 milioni di euro (circa 11,7 milioni di euro per la precisione).



IL FUTURO - La società è passata nelle mani di INEOS e il nuovo plenipotenziario Radcliffe giudicherà in base agli obiettivi raggiunti in questo finale di stagione: i Red Devils non possono fallire l'aggancio ai posti che varranno la qualificazione alla prossima Champions League (che dista ad oggi 8 punti).