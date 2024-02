Manchester United, la Premier ha detto yes: Ratcliffe avrà una quota di minoranza del club

La Premier League ha approvato l'offerta di Jim Ratcliffe per l'acquisto di una quota di minoranza del Manchester United. L'accordo prevede che ora la divisione INEOS Sport assumi il controllo delle operazioni calcistiche del club. A rivelarlo è Sky Sports.



PASSAGGIO DI MANO - In questo modo si dà il là dunque al passaggio di proprietà di una parte delle quote dai precedenti proprietari, cioè la famiglia Glazer, a Ratcliffe. Già a fine dicembre, Jim Ratcliffe aveva ufficializzato l'acquisizione del 25% del club e l'investimento di 300 milioni di euro sull'Old Trafford.



LE PAROLE - Al momento dell'ufficializzazione, Ratcliffe aveva commentato: "Come ragazzo locale e sostenitore per tutta la vita del Club, sono molto lieto che siamo stati in grado di concordare un accordo con il consiglio di amministrazione del Manchester United che ci delega la responsabilità di gestione delle operazioni calcistiche del club [...]. La nostra ambizione condivisa è chiara: vogliamo tutti vedere il Manchester United al nostro posto, in cima al calcio inglese, europeo e mondiale".