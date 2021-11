È ormai noto che il rendimento del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer non sia dei migliori con sei sconfitte nelle ultime dodici partite. Come riporta Mail Online l'allenatore avrebbe chiesto un colloquio con i suoi giocatori più esperti. La riunione si sarebbe tenuta giovedì alle 10 di mattina ad Old Trafford e i giocatori convocati sarebbero Cristiano Ronaldo, ​Harry Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof e Nemanja Matjc.