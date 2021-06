Il Manchester Evening News fa il punto sulla situazione Varane. Il difensore è conteso da Manchester United e PSG, per questo il giornale ha individuato tre possibili alternative nel caso in cui il francese dovesse approdare a Parigi o restare a Madrid: Pau Torres, Ben White e Joules Kounde. Lo spagnolo in forza al Villareal ha impressionato durante la stagione e la finale di Europa League è stata la prova definitiva delle sue qualità; anche l'inglese ha fatto bene nell'ultima stagione, ma il prezzo richiesto dal Brighton rappresenta un ostacolo non da poco, mentre il francese del Siviglia parte più indietro nelle preferenze, ma potrebbe essere comunque un colpo a sorpresa della dirigenza dello United.