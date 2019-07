Comunque andrà a finire questa sarà una settimana decisiva sia per Romelu Lukaku che per l'Inter. Il giocatore ha annunciato nei giorni scorsi che presto si saprà il suo futuro e nel frattempo è tornato ad allenarsi aglio ordini Solskjaer. Il club nerazzurro, che sull'attaccante belga ha deciso di puntare fortemente per rinforzare la propria rosa e dire addio più a cuor leggero a Mauro Icardi, proverà l'affondo decisivo con il Manchester United. La trattativa, però, sarà tutt'altro che semplice.



LE CIFRE A BILANCIO - Sì perché i Red Devils pagarono il 10 luglio 2017 il cartellino di Lukaku ben 75 milioni di sterline dall'Everton, con bonus che soltanto in parte si sono concretizzati, e facendogli firmare un contratto della durata di 5 anni. Lo scorso 10 luglio 2019 si è concretizzato il secondo anno di ammortamento con Lukaku che, a bilancio incide ancora per circa 48 milioni di sterline (53 circa in euro) e ha quindi una quota di ammortamento annuale di 16 milioni di sterline (18 circa in euro) per i prossimi 3 anni.



DUE CONDIZIONI PER L'INTER - Se l'Inter vuole acquistare Lukaku dal Manchester United ha già due condizioni minime da rispettare e da cui si potrà soltanto salire. La prima è che la valutazione complessiva dell'operazione Lukaku non potrà essere inferiore a 53 milioni di euro in caso di obbligo di riscatto garantito fin da subito. La seconda è che, in caso di prestito oneroso (in un'operazione simile a quella fatta dal Milan con la Juventus per Higuain), la cifra del prestito non potrà essere inferiore ai 18 milioni di euro che rappresentano la quota di ammortamento annuale del cartellino a bilancio.



PLUSVALENZA - Due condizioni che l'Inter si è detta disposta a garantire, ma che almeno per ora, non bastano ai Red Devils che dalla cessione di Lukaku vogliono anche realizzare una solida plusvalenza. Per questo, ad oggi, le parti sono ancora distanti e l'opera di mediazione di Ausilio con i dirigenti del Manchester United nel viaggio a londra non è andata a buon fine. Servirà un passa avanti, da parte di tutte le parti in causa.