Si rialza il sipario sul Teatro dei Sogni, location della prima di Premier League. Alle 21 il Manchester United di un triste e arrabbiato José Mourinho affronta il Leicester campione d'Inghilterra due stagioni fa. Con le conferme di de Gea e i soli acquisti di Fred e Diogo Dalot, i Red Devils, che hanno abbracciato da poco Paul Pogba, Jesse Lingard e Romelu Lukaku, sembra avere qualcosa in meno rispetto alle altre prime della classe.



Le Foxes, che hanno resistito alla tentazione di cedere Schmeichel e, soprattutto, Maguire, sogno per la difesa dello Special One, ripartono con un Maddison in più e un Mahrez in meno e con il solito Claude Puel in panchina. Chi è arrivato secondo la scorsa stagione contro chi ha vissuto un sogno due anni fa. Per il Leicester le cose sono cambiate, per lo United, purtroppo per Mourinho, no.