Dopo un tenero interesse da parte di Milan e Juventus, il difensore del Manchester United Victor Lindelof ha parlato ai microfoni di Fotbolls Kanalen chiudendo la porta ad un suo possibile trasferimento in Italia.



LE PAROLE - "Ho un anno opzionale e c’è una scadenza. Quando esattamente non lo so, ma è molto probabile che venga attivato. Assolutamente voglio restare. Mi diverto molto. Sto entrando nel mio settimo anno nel club. Mi sento bene e la famiglia sta bene. È un club che mi piace molto e che amo rappresentare. Non è stato un inizio di stagione perfetto, ma è stato molto bello aver ottenuto una vittoria nell'ultima di campionato, che ci ha dato un po’ di respiro".