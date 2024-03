Manchester United-Liverpool: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Manchester Uited-Liverpool in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Turno di stop in Premier League per. I Red Devils sono sesti in campionato e arrivano dal 2-0 in campionato contro l'Everton, la zona europea è lontana sei punti e nelle ultime cinque partite hanno totalizzato tre vittorie - compresa quella negli ottavi di FA Cup col Nottingham Forrest - e due sconfitte. Dall'altra parte c'è un Liverpool primo in Premier insieme all'Arsenal, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite; l'ultimo ko a inizio febbraio proprio contro i Gunners.• Partita: Manchester United-Liverpool• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 16.30• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZN- Manchester United-Liverpool, calcio d'inizio alle 16.30 sarà visibile sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronista: Alberto Santi: Onana; Dalot, Varane, Evans, Mainoo; Lindelof, Casemiro; McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.: Ten Hag.: Kelleher; Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Elliott, Nuñez, Dìaz.: Klopp.