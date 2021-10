Nella nona giornata di Premier League c'è un big match da cerchiare in rosso, uno di quelli che fermato un Paese intero: all'Old Trafford va in scena Manchester United-Liverpool: i Red Devils non se la passano benissimo, sono fuori dalla zona europea e prima della vittoria in Champions contro l'Atalanta avevano totalizzato due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare; dall'altra parte i Reds non hanno mai perso in questa stagione e sono a -4 dal Chelsea capolista e hanno segnato 22 gare in otto partite subendone appena 6.



SFIDA TRA BOMBER - Una macchina da guerra guidata da Momo Salah, capocannoniere della Premier insieme a Vardy con 7 reti. L'attaccante egiziano ha già segnato negli ultimi due precedenti a Manchester contro lo United, e se dovesse andare in gol anche oggi diventerebbe il primo giocatore nella storia del Liverpool a segnare tre volte in casa dei Red Devils. Dall'altra parte occhio a Cristiano Ronaldo - chiaro - ma anche a Marcus Rashford: il classe '97 ha segnato quattro volte in otto partite contro i Reds in Premier League, solo Wayne Rooney ha fatto meglio di lui.



Le formazioni ufficiali:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Keita; Salah, Firmino, Jota.