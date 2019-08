Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk il Manchester United avrebbe trovato un accordo definitivo con il Leicester per Harry Maguire. Per il difensore centrale i Red Devils sborseranno 80 milioni di sterline, circa 87 milioni di euro. Si tratterà di un'operazione record, in quanto Maguire diventerà il difensore più pagato della storia del calcio, superando il Liverpool che per Van Dijk, nel gennaio del 2018, pagò 84 milioni di euro al Southampton. La speranza di Solskjaer è che il rendimento sia uguale a quello del centrale dei Reds.