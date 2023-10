Harry Maguire non esclude di lasciare il Manchester United. Il difensore inglese ha dichiarato al tabloid The Sun: "Non ho intenzione di restare qui a vita e giocare una partita al mese. Se la situazione non cambierà, farò una chiacchierata con il club. Ma per ora sono concentrato a lottare per cercare di riconquistare il posto in squadra. Non sto giocando quanto vorrei, ma quando sono in campo io si alza la percentuale di vittorie sotto la gestione di ten Hag. Continuerò a lavorare per migliorare, sono sicuro che ci saranno delle occasioni per dimostrare il mio valore".