Harry Maguire è finito ufficialmente sul mercato quest'estate. Il capitano del Manchester United non fa più parte dei piani dei Red Devils, che hanno ufficiosamente fissato il prezzo del suo addio a 58 milioni di euro. Ma come spiega Give Me Sport, in realtà il Manchester è disposto ad accettare molto meno pur di lasciare partire il difensore, circa 40 milioni, ma le fonti del club contattate dal media britannico si sono dette piuttosto sfiduciate nel pensare che qualcuno possa raggiungere tali cifre per acquistare il centrale.