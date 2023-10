Dopo le vittoriose fatiche europee settimanali, in Europa e Champions League, le due squadre di Manchester tornano in campo nel big match della decima giornata di Premier League, il derby: alle 16.30 a Old Trafford va in scena Manchester United-Manchester City, una sfida che può valere una stagione, anche se la situazione di classifica è ben diversa. I Red Devils di Erik ten Hag sono appena ottavi, hanno già totalizzato 4 ko e sono a -6 dai rivali cittadini e a -11 dal Tottenham primo, mentre i Citizens di Pep Guardiola, due ko nelle ultime tre, vogliono portarsi a -2 dalla capolista e ribadire il primato nella città, affidandosi al solito Erling Braut Haaland, già 9 reti fin qui.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 136 i confronti totali tra United e City. Il bilancio dei precedenti è in favore dei Red Devils con 59 successi contro i 42 degli avversari, 35 i pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre è la finale di FA Cup dello scorso giugno, quando la squadra di Guardiola si è imposta 2-1. Nella passata stagione una vittoria per parte in campionato, ma all’Etihad i padroni di casa hanno rifilato addirittura 6 gol allo United. Per trovare una sfida con soltanto due reti segnate, bisogna tornare al 2021.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Evans, Lindelof; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund



Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Stones, Rodri; Foden, Alvarez, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.