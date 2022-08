Secondo "il Mattino", Jorge Mendes non ha intenzione di rinunciare al suo piano di portare Cristiano Ronaldo a Napoli. Anzi starebbe pensando di architettare un nuovo affare che porterebbe CR7 in prestito al Napoli con Osimhen che rimarrebbe a disposizione di Spalletti. Il Manchester United infatti non sembra più disposto a offrire oltre 100 milioni di euro per il nigeriano dopo averne sborsato altrettanti per Antony. Intanto sullo sfondo per Cristiano Ronaldo ci sono Sporting Lisbona e Chelsea (in alternativa ad Aubameyang del Barcellona).