Il futuro di David De Gea al Manchester United è sempre più in bilico tanto che per il portiere spagnolo si inizia già a parlare di mercato. Nonostante il rinnovo di contratto firmato, Jorge Mendes ha rotto i rapporti coi Red Devils e lo sta proponendo in giro per l'Europa (in Inghilterra rumors parlano di De Gea come dopo Szczesny alla Juve), ma un segnale ulteriore della rottura può essere considerato, secondo il Daily Mail, anche l'addio allo storico preparatore personale del portiere spagnolo, Emilio Alvarez.