Il Manchester United ha eseguito il secondo affondo per l'acquisto di Jadon Sancho. Come riportato dal Daily Mail i red devils avevano offerto 67 milioni di sterline più bonus circa un mese fa, ricevendo però una risposta negativa dal Borussia Dortumd. La dirigenza quindi, per accontentare le richieste di Solskjaer, avrebbe presentato una nuova offerta, questa volta di 75 milioni di sterline più bonus. La palla passa ora al BVB, con il tabloid che sottolinea come a Manchester siano fiduciosi della riuscita della trattativa ma che nel caso in cui i tedeschi non dovessero accettare la considererebbero chiusa.