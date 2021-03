Una sfida dal sapore e dal fascino delle notti di Champions League di una volta da una parte, un suggestivo incontro col proprio passato dall'altra. In entrambi i casi, in palio non c'è soltanto una qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ma soprattutto il prestigio del calcio italiano, messo in forte discussione nelle ultime settimane.della competizione. Alle 18.55, reduci dalla bella vittoria di Verona in campionato ma ancora in emergenza totale (Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic sono out),per provare ad uscire con un risultato positivo ad Old Trafford. A livello di infortuni, non se la passa bene nemmeno il tecnico dei Red Devils Solskjaer, che ha annunciato le assenze certe di De Gea, Van de Beek, Pogba, Mata e Cavani e quella probabile di Rashford., la squadra che lo ha consacrato sul palcoscenico internazionale e gli ha garantito la chance di tentare la fortuna nel calcio italiano. Contro lo Shakhtar, il tecnico portogheseNuovamente a disposizione pure Ibanez, ma i tre davanti a Pau Lopez dovrebbero essere Mancini, Smalling e Kumbulla. Tra gli ucraini, capaci di fermare due volte l'Inte nel girone di Champions, occhio ai soliti noti, i brasiliani Marlos, Taison e Junior Moraes.Europa League, andata ottavi di finaleore 18.55MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Fernandes, Greenwood; Martial.MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252ore 21ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.SHAKHTAR: Tribun; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8