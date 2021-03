: attento sul missile di Martial nel primo tempo. Non esce bene sul gol del Manchester United quando rimane nella terra di nessuno.: una sola disattenzione ma James lo grazia a porta vuota. Grande ritmo e spinta, disegna un cross perfetto per Krunic a inizio ripresa. (: fisicità importante e anche buona personalità): prestazione da assoluto leader e non solo in riferimento a come guida il reparto difensivo. Cerca sempre l'anticipo, guida in compagni e va a segnare un gol fondamentale in ottica qualificazione con uno stacco imperioso.: sfrutta al meglio una velocità devastante per un paio diagonali provvidenziali. La sua partita sarebbe da 7 ma paga l'errore di posizione sul gol di Diallo.: molto ordinato in fase difensiva, contiene bene le accelerazioni di Wan-Bissaka. Meno propositivo in fase offensiva ma la partita richiedeva un approccio diverso rispetto a quello di Verona.: schermo difensivo perfetto, vince diversi duelli a centrocampo e fa sentire tutta la sua fisicità sul gioco aereo. Molto ordinato anche in fase di impostazione.: strapotere tecnico e atletico per il centrocampista ivoriano. Gli viene annullato un grande gol per un sospetto fallo di mano, sarebbe stato il punto esclamativo di una prestazione assolutamente perfetta.: molto vivace nel primo tempo, entra spesso dentro il campo per togliere riferimenti ai difensori avversari. Sfiora il gol alla mezzora con sinistro incrociato. (entra bene in partita): qualità al potere: manda in porta Calabria con una verticale di estrema bellezza e intelligenza. Gioca un gran primo tempo ma scende di tono e Pioli lo richiama in panchina. (: solido, recupera diversi palloni vitali nel finale): conferma il momento molto positivo sia a livello mentale che fisico. Si inserisce con i tempi giusti e sfiora il con un colpo di testa che termina di poco a lato. Si regala l'assist decisivo su calcio d'angolo nei minuti di recupero.: le tredici partite senza fare gol iniziano a pesare sulla testa del portoghese. Pioli gli chiede di giocare sul filo del fuorigioco ma nel primo tempo ci finisce troppo spesso. Si riscatta, almeno parzialmente, con l'azione che porta al calcio d'angolo decisivo.: senza sei titolari va ad Old Trafford a fare una grande partita, facendosi preferire a un avversario forte come il Manchester United sotto il profilo del gioco. Prepara una gara perfetta dal punto di vista tattico e viene premiato.reattivo sulle conclusioni di Saelemaekers e Kessie.buona spinta lungo la sua corsia di competenza, non sempre preciso al cross.(dal 28' st Shaw 6:pochi minuti per incidere): controlla alla perfezione Rafael Leao, sia con degli ottimi recuperi in velocità che con la ricerca costante del fuorigioco.: ha sulla coscienza l'incredibile errore del primo tempo: centra il palo tutto libero di battere a rete.bel duello con Saelemaekers che gli scappa via solo in una occasione.non ha la qualità di Pogba in impostazione ma guida il centrocampo con esperienza e buone geometrie.rischia doppio giallo con un fallo tattico molto evidente. Macchia ulteriormente la sua partita perdendo la marcatura su Kjaer nel finale.poco nel vivo del gioco, si mangia un gol clamoroso a porta praticamente vuota. (dal 28' st Williams 6: tocca pochi palloni ma non sfigura)il trequartista più forte del mondo, allo stato attuale. Anche in una serata non particolarmente felice determina con l'assist delizioso per Diallo. (dal 28' st Fred 5,5: non riesce a fare filtro in un finale convulso): non al meglio della condizione, ci prova dalla distanza nei primissimi minuti di gara. (dal 1' st Diallo 7: enfant prodige dal futuro assicurato. Ci mette 5 minuti dal suo ingresso in campo per andare a segno con un movimento da attaccante consumato): il talento dei Diavoli rossi si vede poco.: imposta la partita solo sul gioco di rimessa e non viene premiato.