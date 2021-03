Si gioca a Old Trafford l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Manchester United e Milan. Neanche in panchina Romagnoli per un pestone accusato nei giorni scorsi. Di seguito le formazioni ufficiali:



MANCHESTER UNITED - Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles, McTominay, Matic, James, Fernandes, Martial, Greenwood​.



MILAN - ​Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.