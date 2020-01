Il Manchester United prova il tutto per tutto per trattenere Thaith Chong. Secondo quanto riferito da TVI24, infatti, i Red Devils, pur di non perderlo a parametro zero, sarebbero pronti a offrirlo allo Sporting Lisbona, come pedina di scambio per arrivare a Bruno Fernandes, centrocampista portoghese che piace da tempo a Solskjaer. Chong, promettente classe '99, piace sia alla Juve che all'Inter.