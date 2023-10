Il trequartista inglese Mason Mount, sbarcato al Manchester United in estate, ha parlato ai microfoni di talkSPORT della pesante eredità della maglia numero 7 dei Red Devils, storicamente indossata da campione del calibro di Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo.



LE PAROLE - "Certo che conosco la pressione che arriva con la maglia numero 7, ma mi piace. Voglio mettermi in mostra allo United che è un club importante con un numero iconico, quindi significa davvero molto per me. Da bambino sono sempre stato un fan di gente come Beckham".