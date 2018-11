Il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Crystal Palace: "Abbiamo bisogno di punti, risultati e prestazioni. Fino all'ultima gara stavamo giocando bene e ottenendo ottimi risultati. E' un momento importante, ci servono punti per risalire in classifica e per superare il girone di Champions. L'infortunio di Martial? Si è allenato in gruppo, è in una situazione limite ma domani può giocare. Anche se non credo possa fare 3 partite in una settimana. Anche Pogba ha recuperato, in pratica credo che nessuno sarà assente".