Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine della partita vinta dai Red Devils contro il Burnley del rigore sbagliato da Pogba e dell'espulsione di Rashford: "Sul rigore di Pogba? "Non incolpo mai un giocatore per sbagliare i rigori, incolpo quelli che si rifiutano di tirarli, Paul ha segnato dei buoni rigori per noi. Sul cartellino rosso di Rashford? "Non so cosa sia successo, direi che è stato ingenuo, era un bambino contro un uomo molto esperto, Bardsley gioca da 20 anni e Marcus è un ragazzo ingenuo".