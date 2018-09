Luke Shaw può tornare in campo già domani nel match del Manchester United in casa del Watford. Ad annunciarlo è stato il tecnico Josè Mourinho alla vigilia della trasferta dei Red Devils in Premier League. Il difensore aveva rimediato, appena 6 giorni fa, una commozione cerebrale nel violento scontro di gioco con Carvajal durante Inghilterra-Spagna di Nations League. "Contrariamente ad alcune opinioni, Luke può giocare", ha detto Mourinho in conferenza stampa. "Dal punto di vista del protocollo, ha osservato il periodo di riposo di 6 giorni e i medici mi hanno detto che sta bene -ha spiegato lo Special One-. L'unica incognita riguarda il suo utilizzo, visto che si allenerà soltanto oggi".