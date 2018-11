A José Mourinho piace il metodo del bastone e della carota. L'allenatore portoghese del Manchester United ha dichiarato in un'intervista a Univision: "Nel calcio di oggi i giocatori sono dei bambini viziati. Manca maturità a livello personale anche per colpa di chi li circonda, che li difende sempre e comunque dandogli troppe scuse. In passato i calciatori erano più pronti".



I NOMI - "Martial deve dimostrare più maturità. Shaw ha un grande potenziale, però non sa come comportarsi. Lingard e Rashford sono giovani, ma non hanno ancora la personalità e il carattere necessari per diventare calciatori di altissimo livello".