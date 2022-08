Il ds del Manchester United John Murtough ha presentato il nuovo acquisto Casemiro: “È un vincitore seriale e uno dei migliori centrocampisti del calcio mondiale; il suo record eccezionale parla da sé. È complementare con le abilità della squadra e sarà una grande aggiunta allo spogliatoio con la sua esperienza, conoscenza e carattere. So che Casemiro rimane determinato come sempre ad avere successo in campo e non vediamo l'ora di vederlo vincere con lui".