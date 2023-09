E' ancora rinviato il debutto di Sofyan Amrabat con la maglia del Manchester United. Il centrocampista marocchino non vivrà neanche il suo esordio in Champions League nel match di domani contro il Bayern Monaco. L'ex Fiorentina, infatti, è ancora infortunato e non partirà per la Germania. Come riferito dagli stessi Red Devils, Amrabat oggi si è allenato a parte insieme a Kobbie Mainoo, lontani dal gruppo guidato da ten Hag. Né uno né l'altro saranno a disposizione per domani.