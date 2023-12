Dopo la presa di posizione dell'Atletico Madrid, che si è schierato in contro la Superlega, ora si aggiunge un altro club. Anche il Manchester United ha diramato un comunicato che va a ribadire la ferma opposizione alla nascita di questa nuova competizione e si dice impegnato nel rispetto delle competizioni Uefa.



IL COMUNICATO - "Il Manchester United ha rilasciato la seguente dichiarazione in reazione alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sulla Super League Europea: La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA e nella cooperazione positiva con la UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l'ECA sul continuo sviluppo del calcio europeo".