Continua il periodo di risultati deludenti per il Manchester United, che ieri non è andato oltre lo 0-0 contro il Valencia a Old Trafford. A finire sotto i riflettori è stato, ancora una volta, Paul Pogba, beccato dalle telecamere mentre si lamenta dello scarso movimento di Romelu Lukaku. Un segnale in più, dopo gli screzi con Mourinho, di come l'aria in casa Red Devils sia ormai diventata pesantissima per il centrocampista francese, che piace molto a Juventus e Barcellona.