Il Manchester United, con l'arrivo di ten Hag, è concentrato con la pianificazione della prossima stagione. Tra i tanti profili analizzati, ce n'è uno che stuzzica particolarmente l'allenatore olandese: Frenkie De Jong, suo pupillo all'Ajax. Il prezzo del nazionale olandese si aggira intorno alle 60 milioni di sterline, e ha un contratto in scadenza con i blaugrana nel 2026. lo riporta il The Mirror.