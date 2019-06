Il Manchester United è alla disperata ricerca di un terzino destro. Come riporta Sky Sports, i Red Devils hanno puntato Aaron Wan-Bissaka del Crystal Palace ma sono sorte delle difficoltà riguardo la valutazione del giocatore.

Nel caso in cui l’affare dovesse sfumare, il Manchester United andrebbe diritto su Max Aarons, terzino destro del Norwich. Il giocatore, classe 2000 con contratto in scadenza al 30 giugno 2023, in passato era stato accostato al Tottenham.