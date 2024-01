Manchester United, occhi su De Ligt

Il Manchester United lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Erik ten Hag in questa sessione di mercato e lo sguardo è puntato sulla difesa. Può cambiare molto per quanto riguarda il pacchetto dei centrali, la posizione di Raphael Varane resta in discussione e l'eventuale partenza del francese, corteggiato in Arabia Saudita e non solo, può aprire la porta a un nuovo innesto.



Secondo quanto riportato da Sport, l'obiettivo numero uno è l'ex Juventus Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è tornato a giocare dopo l'infortunio al ginocchio ma la concorrenza al Bayern Monaco è aumentata dopo l'arrivo di Eric Dier dal Tottenham. Per questo non è esclusa la partenza a gennaio, ma servirà un'offerta irrinunciabile.