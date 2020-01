Il Manchester United è pronto a tornare sul mercato. Ieri a Torino, in occasione di Juventus-Cagliari, erano presenti emissari del club inglese. Che, sempre secondo Tuttosport, hanno messo gli occhi sul difensore turco Demiral e sul centrocampista tedesco Emre Can.



I Red Devils stanno cercando un rinforzo nel reparto centrale del campo. Il Corriere della Sera scrive che si sono inseriti sul nazionale cileno Arturo Vidal, il quale sta rompendo con il Barcellona perché vuole tornare in Italia all'Inter di Antonio Conte. Intanto il suo agente Fernando Felicevich è a Milano, avrebbe già incontrato i dirigenti nerazzurri ed è già in agenda un nuovo meeting.