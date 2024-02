Manchester United: occhi su Toney, ecco la richiesta del Brentford

Ten Hag vorrebbe rinforzare l’attacco del Manchester United in vista della prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Ivan Toney del Brentford. Lo riporta il Daily Star. Lo stesso attaccante avrebbe chiarito di voler lasciare le Bees in estate per approdare in un club di prima fascia. Normale quindi che i top club inglesi , tra cui i Red Devils, faranno un tentativo.



I DETTAGLI - Il Manchester United sa che non sarà facile portare il calciatore ad Old Trafford, anche in virtù delle richieste elevate che fa il Brentford per il calciatore. Il club infatti per lasciarlo partire chiede circa 100 milioni di sterline. Da parte loro i Red Devils credono che il calciatore non valga un investimento cosi rilevante e soprattutto non sono intenzionati a fare aste per l’attaccante inglese 1996. Il club allenato da Ten Hag valuta il calciatore circa 70 milioni di sterline. L’attaccante è tornato da poco dopo la lunga squalifica, andando subito in gol, l’anno scorso invece si è messo in mostra facendo una stagione incredibile: 20 reti e 4 assist in 33 presenze. Il suo contratto con il Brentford scadrà nel 2025.