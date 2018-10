Secondo Talksport, il Manchester United ha messo gli occhi addosso al terzino classe '89 del Barcellona Jordi Alba, in scadenza di contratto a giugno 2019 e definito piuttosto infastidito per non aver ancora ricevuto la proposta di rinnovo. I Red Devils osservano la situazione e avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore.