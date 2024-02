Manchester United, offerta dallo sceicco Jassim Al Thani? Ratcliff: 'Non so neanche se esista davvero.Nessuno sa chi è'

Sir Jim Ratcliffe uno dei nuovi azionisti del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa commentando le voci di un interesse dello Sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani nella corsa alla proprietà dei Red Devils scherzando apertamente su questa possibilità.



NON SO NEANCHE SE ESISTA DAVVERO - "Jassim Al Thani? Nessuno lo ha mai visto. I Glazer stessi non l'hanno mai incontrato. Lui non ha mai... Oddio, non sono neanche sicuro che esista davvero! Penso che sia qualcosa di straordinario, davvero. Ma sono d'accordo, è qualcosa che può confondere".