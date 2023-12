Il portiere del Manchester United ex Inter, Andre Onana, al termine della partita persa per 2-1 contro il Nottingham Forest, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports:



"Gli errori fanno parte dell’apprendimento: la gente si aspetta molto da me, per questo mi critica. Non è un problema per me, ci sono abituato: anche all’Inter succedeva e guarda com’è finita. Oggi ci lega un amore eterno”.