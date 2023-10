Alejandro Garnacho, subito dopo la vittoria del Manchester United sul Copenhagen in Champion’s League, aveva commentato sui social con un gorilla la prestazione del compagno Onana. L’ex Inter ha così difeso il suo compagno di squadra: "La gente non può scegliere cosa mi offende. So esattamente cosa voleva dire Garnacho: potere e forza. Questa faccenda non dovrebbe andare oltre".