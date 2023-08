WHAT WAS ONANA DOING ???



pic.twitter.com/qKqsvVf19Z — Janty (@CFC_Janty) August 26, 2023

Non il migliore degli inizi peral. Il portiere da, ceduto dall'Inter durante la corrente finestra di mercato, muove i primi passi in Premier League, ma le sue prestazioniNel match di oggi tra Manchester United e, l'estremo difensore camerunense è parso impacciato, in particolare sulin favore degli avversari. Trovatosi faccia a faccia con Taiwo Awoniyi, Onana non è uscito, anzi è rimasto "bloccato",. Più tardi, sempre nello stesso match, il portiere è rimasto, autore del 2-0 del Nottingham. Il match è stato poi ribaltato dai Red Devils, che hanno vintocon le reti di Christian Eriksen - un altro ex Inter - Casemiro e Bruno Fernandez, ma la prestazione di Onana non è sicuramente stata convincente. Il portiere è stato ancheUn secondo episodio che si aggiunge a quello cheaveva evidenziato la non completa tranquillità di Onana tra i pali. In quell'occasione, contro il, il portiere si era fatto sorprendere fuori dalla porta,. Insomma, non l'inizio che il giocatore si aspettava e sicuramente un rendimento non all'altezza del prezzo pagato.