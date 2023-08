Mentre l'Inter accoglie Sommer, suo erede designato, André Onana deve rispondere alle prime critiche piovutegli nella sua nuova avventura inglese. Chiamato a difendere i pali del Manchester United in un'amichevole con il Lens, il camerunense ha subito una rete che ha fatto il giro del mondo. Posizionato male, lontano dai suoi pali, Onana è stato scavalcato da un lunghissimo e precisissimo lob di Sotoca.



MEA CULPA - La rete è diventata virale e ha diviso i tifosi dei Red Devils tra chi ha già bocciato il portiere e chi invece gli concede ancora fiducia. A parlare nel post partita è stato lo stesso Onana che, come al solito, è stato schietto nell'ammettere il suo errore. "Si può sempre migliorare, dobbiamo e devo aggiustare delle cose. Sono assolutamente responsabile di tutto, soprattutto dei gol che concediamo. Non posso rimproverare nulla ai miei difensori, sono orgoglioso di quello che hanno fatto. Sono io l'uomo alle loro spalle, io ho sbagliato ed è giusto che prenda tutte le critiche".