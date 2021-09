Attraverso il proprio sito web e i propri canali social, il Manchester United ha ufficializzato che Cristiano Ronaldo ha avuto il via libera anche da Edinson Cavani per riappropriarsi della maglia numero 7. L'attaccante uruguaiano, infatti, ha accettato di cedere il numero indossato nella scorsa stagione e nell'inizio di quello attuale, spostandosi al numero 21 che indossa anche in nazionale. La stella portoghese, invece, tornerà ad essere ancora una volta CR7.