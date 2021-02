Il Manchester United ha pagato 21 milioni di euro come cifra fissa per Amad Diallo, talento acquistato dall'Atalanta in estate e arrivato a gennaio. Al debutto ieri in Europa League con lo United, il club inglese ha versato 21 milioni garantiti più 18 milioni di bonus alla famiglia Percassi per l'operazione che ha assicurato l'arrivo di uno dei migliori giovani in circolazione.