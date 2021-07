Rallenta la trattativa per portare Rapahel Varane al Manchester United. Secondo il Daily Mail infatti i red devils hanno si l'accordo con il giocatore, che avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi in Inghilterra, ma ritengono la richiesta di 50 milioni del Real Madrid troppo alta per un giocatore in scadenza tra un anno. I colloqui proseguono, con entrambe le parti che al momento non hanno intenzione di cedere.